Насколько iOS 14.6 быстрее, чем iOS 14.5

Тест второй беты iOS 14.6.

Apple без дела не сидит и уже выпустила iOS 14.6 Beta 2. Сильно ли эта версия отличается от iOS 14.5?

Пока интересных нововведений в iOS 14.6 Beta 2 не найдено. Зато появились первые отзывы о скорости работы.

Популярный YouTube-канал iAppleBytes сравнил iOS 14.6 Beta 2 с актуальной iOS 14.5. Результаты получились любопытные.

В тесте приняли участие несколько айфонов. А именно – iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7 и iPhone 8.



Практически на всех моделях iOS 14.6 Beta 2 загружается медленнее iOS 14.5. Более того – в бете тормозят приложения. Стартуют с задержкой и функционируют не плавно.

Также обнаружен баг. Программа CPU DasherX показала, что iOS 14.6 Beta 2 замедлила процессоры гаджетов. Чипы выдавали едва четверть производительности.

Перезагрузка айфонов не помогла. Автор iAppleBytes назвал происходящее странным.

Он допустил, что беда в его девайсах и нужно переустановить ПО. У других пользователей iOS 14.6 Beta 2 может не глючить.

Если ошибка в самой системе, iOS 14.6 Beta 3 все исправит.

Источник: iAppleBytes

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