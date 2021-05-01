Насколько iOS 14.6 быстрее, чем iOS 14.5
Тест второй беты iOS 14.6.
Apple без дела не сидит и уже выпустила iOS 14.6 Beta 2. Сильно ли эта версия отличается от iOS 14.5?
Пока интересных нововведений в iOS 14.6 Beta 2 не найдено. Зато появились первые отзывы о скорости работы.
Популярный YouTube-канал iAppleBytes сравнил iOS 14.6 Beta 2 с актуальной iOS 14.5. Результаты получились любопытные.
В тесте приняли участие несколько айфонов. А именно – iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7 и iPhone 8.
Практически на всех моделях iOS 14.6 Beta 2 загружается медленнее iOS 14.5. Более того – в бете тормозят приложения. Стартуют с задержкой и функционируют не плавно.
Также обнаружен баг. Программа CPU DasherX показала, что iOS 14.6 Beta 2 замедлила процессоры гаджетов. Чипы выдавали едва четверть производительности.
Перезагрузка айфонов не помогла. Автор iAppleBytes назвал происходящее странным.
Он допустил, что беда в его девайсах и нужно переустановить ПО. У других пользователей iOS 14.6 Beta 2 может не глючить.
Если ошибка в самой системе, iOS 14.6 Beta 3 все исправит.
Источник: iAppleBytes
Читайте также:
- Насколько iOS 14.6 Beta 1 быстрее, чем iOS 14.5 RC
- iOS 14.6 на 5% быстрее iOS 14.5
- Вышла iOS 14.6 beta 2 — что нового?
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.