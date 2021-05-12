Насколько iPad Pro с чипом M1 быстрее предыдущего поколения iPad Pro
Тест в Geekbench 5.
Недавно Apple представила новые iPad Pro с фирменным процессором M1. Стоят ли они того, чтобы переходить с более старых iPad?
Если вас интересует производительность, то да. Первые тесты обновленного iPad Pro демонстрируют, что он мощнее предшественника.
12,9-дюймовый iPad Pro на M1 проверили в бенчмарке Geekbench 5. Одноядерная оценка планшета – 1718 баллов. Результат предыдущего iPad Pro на базе A12Z – 1121 балл.
В многоядерном испытании новинка получила 7284 балла (против 4656 у “таблетки” с A12Z).
iPad Pro на M1 превосходит конкурента примерно на 56%. Помимо прочего, он обгоняет 16-дюймовый MacBook Pro с Core i9. Ноутбук проходит многоядерный тест лишь на 6845 баллов.
Актуальный iPad Pro уступает только MacBook Air M1 (около 100 баллов).
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