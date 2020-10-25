Насколько крепкие iPhone 12 — смотрим дроптесты

Ронять не рекомендуется, но падения выдержат.

Мы уже рассказывали, что колоть грецкие орехи с помощью нового айфона не рекомендуется — экран iPhone 12 остается целым, но на нем появляются зеленые полосы. А это значит — вам прямая дорога в сервисный центр с последующей дорогостоящей негарантийной заменой дисплея.

Учитывая, что iPhone 12 и iPhone 12 Pro продаются уже пару дней, тестов на прочность в сети появилось целое множество.

Показываем, насколько крепкими получились новые айфоны.

Так, ютубер под ником EverythingApplePro ронял новые смартфоны с высоты пояса (имитируя падение из кармана) на нижнюю грань корпуса, затем на экран и после — на заднюю панель. Оба айфона с честью выдержали испытания — не разбились и не погнулись.

Если уронить гаджеты с высоты человеческого роста, то устройства также останутся целыми. Однако, как выяснил блогер, после этого на экране iPhone 12 Pro появились световые пятна.

Вывод — заявленная надежность Ceramic Shield вовсе не пшик, а реальность. Но испытывать удачу просто так не стоит.

Другой блогер под ником Panda Z3r0 ударил iPhone 12 Pro бейсбольной битой со всей силы. Такого обращения айфон не выдержал — экран разбился.

Еще один ютубер TechRax решил поцарапать новенький айфон ножом, а затем проверил дисплей на прочность с помощью ударов молотком. После третьего удара iPhone 12 Pro треснул.

Наконец, на канале MobileReviewsEh экран смартфона пытались давить и царапать. Смотрите сами:

Экран и правда крепкий. Куда проще погнуть рамку или повредить заднюю крышку, чем дисплей.

В целом в традиционных жизненных ситуациях новые айфоны показали себя с лучшей стороны. Небольшие и нечастые падения они выдерживают вполне.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)