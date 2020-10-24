Насколько крепок iPhone 12 — орехи покажут

Айфон испытали орехами.

Новые айфоны крепче старых. Об этом в ходе презентации модельного ряда iPhone 12 заявили сами купертиновцы. Благодаря защитному покрытию нового поколения Ceramic Shield защита от царапин и падений выросла в разы — в 4 и 2 раза соответственно. Но это на бумаге. А в жизни?

Выдержит ли новый айфон классическое испытание грецкими орехами?

Блогеры попытались выяснить. Действительно, новые смартфоны Apple менее хрупкие. Но колоть орехи лицевой панелью iPhone 12 все равно не рекомендуется.

Защитное стекло выдержало, не треснуло. Однако на самом экране появилась неприятная зеленая полоса. Повод идти в сервисный центр…

Напомним, что негарантийный ремонт дисплея iPhone 12 и iPhone 12 Pro обойдется в 279 долларов США.

Источник: MyDrivers

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