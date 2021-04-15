Насколько последняя бета iOS 14.5 быстрее и дольше работает
Тест на iPhone X.
Буквально на днях вышло обновление iOS 14.5 beta 8. Оно предназначено для разработчиков и тестеров.
Предполагается, что это последняя бета-версия. Мы максимально близки к релизу финальной iOS 14.5.
В beta 8 нет никаких явных нововведений. Apple лишь оптимизировала систему и исправила ошибки. Однако интересно, как изменились скорость работы и автономность.
Похоже, что определенные улучшения есть. Как минимум – при сравнении с beta 7 на iPhone X.
На одном из популярных YouTube-каналов опубликован ролик. Его автор проверил beta 8 и beta 7 на своем iPhone X.
beta 7 показала не лучший результат в бенчмарке процессора Geekbench 5. Ее Multi-Core Score – 2030 баллов. У beta 8 – 2163 балла.
Испытание Single-Core апдейты прошли почти одинаково – 931 балл против 930 соответственно.
В графике преимущество за beta 8 – по утверждению Geekbench 5. Metal Score платформы равен 4048 баллам. beta 7 набрала 4030.
Кроме того, beta 8 меньше расходует батарею при проигрывании видео. На iPhone X запустили отрывок длительностью порядка часа.
За обозначенное время beta 7 разрядила аккумулятор до 86%. У beta 8 осталось 89%.
Ясно, что ситуация не ухудшается, а наоборот. Надеемся, стабильная iOS 14.5 нас не огорчит.
Источник: youtube.com
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