Насколько последняя бета iOS 14.5 быстрее и дольше работает

Тест на iPhone X.

Буквально на днях вышло обновление iOS 14.5 beta 8. Оно предназначено для разработчиков и тестеров.

Предполагается, что это последняя бета-версия. Мы максимально близки к релизу финальной iOS 14.5.

В beta 8 нет никаких явных нововведений. Apple лишь оптимизировала систему и исправила ошибки. Однако интересно, как изменились скорость работы и автономность.

Похоже, что определенные улучшения есть. Как минимум – при сравнении с beta 7 на iPhone X.



На одном из популярных YouTube-каналов опубликован ролик. Его автор проверил beta 8 и beta 7 на своем iPhone X.

beta 7 показала не лучший результат в бенчмарке процессора Geekbench 5. Ее Multi-Core Score – 2030 баллов. У beta 8 – 2163 балла.

Испытание Single-Core апдейты прошли почти одинаково – 931 балл против 930 соответственно.

В графике преимущество за beta 8 – по утверждению Geekbench 5. Metal Score платформы равен 4048 баллам. beta 7 набрала 4030.

Кроме того, beta 8 меньше расходует батарею при проигрывании видео. На iPhone X запустили отрывок длительностью порядка часа.

За обозначенное время beta 7 разрядила аккумулятор до 86%. У beta 8 осталось 89%.

Ясно, что ситуация не ухудшается, а наоборот. Надеемся, стабильная iOS 14.5 нас не огорчит.

Источник: youtube.com

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