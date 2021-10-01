Насколько прочный iPhone 13 Pro Max — ответ даст мучитель смартфонов
JerryRigEverything.
Знаменитый блогер Зак Нельсон, который ведет популярный канал на YouTube под названием JerryRigEverything, опубликовал видео, на котором проверил на прочность новенький флагманский iPhone 13 Pro Max.
Он гнул его, царапал, пытался сжечь.
Ну и как?
- Чтобы поцарапать дисплей, потребуется материал с твердостью не менее 6 по шкале Мооса (опал, рутил);
- Чтобы оставить глубокие царапины, нужен уже материал с твердостью 7;
- Покрытие рамки устройства легко царапается. Любые ключи оставляют следы;
- Испытание на изгиб девайс прошел достойно. Погнуть его человеку крайне сложно;
- Что касается огня, то пиксели OLED-дисплея новинки остались живы даже через минуту на открытом пламени.
В целом iPhone 13 Pro Max прошел с честью все испытания смартфонного мучителя.
Почитать об iPhone 13 Pro Max больше на Блохе:
- Офтальмолог использует макрорежим iPhone 13 Pro Max для проверки глаз пациентов
- Мощность проводной зарядки iPhone 13 Pro Max достигает 27 Вт
- Итоги запуска iPhone 13 в России — 90% предпочитают iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.