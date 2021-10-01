Насколько прочный iPhone 13 Pro Max — ответ даст мучитель смартфонов

JerryRigEverything.

Знаменитый блогер Зак Нельсон, который ведет популярный канал на YouTube под названием JerryRigEverything, опубликовал видео, на котором проверил на прочность новенький флагманский iPhone 13 Pro Max.

Он гнул его, царапал, пытался сжечь.



Ну и как?

Чтобы поцарапать дисплей, потребуется материал с твердостью не менее 6 по шкале Мооса (опал, рутил);

(опал, рутил); Чтобы оставить глубокие царапины, нужен уже материал с твердостью 7;

Покрытие рамки устройства легко царапается. Любые ключи оставляют следы;

Испытание на изгиб девайс прошел достойно. Погнуть его человеку крайне сложно;

Что касается огня, то пиксели OLED-дисплея новинки остались живы даже через минуту на открытом пламени.

В целом iPhone 13 Pro Max прошел с честью все испытания смартфонного мучителя.

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