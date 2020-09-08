Настоящий монстр автономности — в России стартовали продажи Samsung Galaxy M51

Он держит заряд практически бесконечно.

Компания Samsung сообщила о начале продаж смартфона Galaxy M51 на территории Российской Федерации. Главная особенность гаджета — огромный аккумулятор емкостью 7000 мА*ч.

Новинка оснащена качественным 6,7-дюймовым Super AMOLED+ дисплеем типа Infinity-O. Его разрешение — 2400 на 1080 пикселей.

Сердцем девайса стал чипсет Snapdragon 730 от компании Qualcomm. Объем оперативной памяти равен 6 ГБ, накопителя — 128 ГБ (предусмотрена поддержка карт microSD объемом до 1 ТБ).

Основная камера устройства состоит из четырех объективов — главного на 64 Мп, ультраширокоугольного на 12 Мп, сенсора глубины на 5 Мп и макрокамеры на 5 Мп. Селфи-камера здесь 32-мегапиксельная, она находится в центре верхней части экрана.

Заявлена поддержка скоростной зарядки мощностью 25 Вт.

Дактилоскопический датчик находится сбоку. Имеется 3,5-мм «‎джек» для проводных наушников.

Габариты — 163,9 x 76,3 x 9,5 мм

Работает Galaxy M51 под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0.

Стоимость Samsung Galaxy M51 у нас в стране составляет 29 990 рублей.

Доступные расцветки — черная и белая.

Источник: Samsung

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