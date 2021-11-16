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Найден простой способ читать удаленные сообщения в WhatsApp

16 Ноя, 2021

Найден простой способ читать удаленные сообщения в WhatsApp

Дополнительное ПО не потребуется.

Все пользователи мессенджера WhatsApp в курсе, что в нем имеется возможность удаления отправленных сообщений. Однако существует простой способ все равно получить доступ к ним. Как? Используя специальное ПО? Вовсе нет. Проще!

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Как известно, WhatsApp постоянно создает резервные копии переписок. Вот вы или ваш собеседник, например, удалили сообщение, но в резервной копии это ведь не отобразилось. Поэтому все, что нужно сделать, это удалить WhatsApp с телефона, затем установить его заново, а после — просто восстановиться из резервной копии.

Все останется на месте. И никакие приложения, вроде Notification History Log или Notification Log, не нужны!

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