Найден способ включить темную тему в Gmail на любом iPhone

Это очень легко!

Анонсированная еще в сентябре 2019 года темная тема в приложении Gmail для iPhone по-прежнему появилась не у всех. Кто-то пользуется ей уже несколько месяцев, а кто-то все лелеет надежду на долгожданное появление нововведения. Так происходит из-за того, что Google постепенно предоставляет доступ к функции пользователям, параллельно тестируя ее.

Впрочем, на этой неделе появился рабочий способ активировать темную тему в Gmail на любом iPhone. Согласно отзывам пользователей, способ работает в 100% случаев.

Как включить темную тему Gmail на iPhone

1. Включите темную тему интерфейса iOS в настройках iPhone.

2. Запустите приложение Gmail и войдите в учетную запись Gmail, если прежде вы не сделали этого.

3. Если темная тема не активировалась, принудительно закройте приложение из меню переключения между приложениями.

4. Запустите приложение Gmail повторно. Темная тема должна активироваться.

5. Если этого не произошло, еще раз принудительно закройте и запустите приложение. У некоторых пользователей темная тема включилась только после третьего перезапуска.

Темная тема так и не появилась? В таком случае проверьте, доступны ли обновления для приложения Gmail в App Store. После этого необходимо повторно пройти по шагам инструкции и темная тема должна будет включиться.

Источник: Reddit.

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