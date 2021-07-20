Найдена серьезная ошибка в iOS 14.7 — важно для тех, у кого iPhone с Touch ID
Сообщает сама Apple.
Компания Apple предупреждает пользователей айфонов с дактилоскопическими сканерами Touch ID, которые также владеют смарт-часами Apple Watch об ошибке, обнаруженной в последней прошивке iOS 14.7. Она препятствует разблокировке умных часов.
Массовая это проблема или единичная, увы, информации пока нет. Но, учитывая, что об этом сообщает сама Apple, вероятно, что многие уже с этим багом успели столкнуться.
Решение? Пока (до тех пор пока купертиновцы не выкатят апдейт, 14.7.1) предлагается разблокировать смарт-часы вручную, вводя код-пароль.
Читаем:
- iPhone 13 пальцем не разблокировать — время подэкранного Touch ID еще не пришло
- 3 главных фишки серии iPhone 14 — Touch ID, уменьшенная чёлка и версия iPhone 14 Max
- Touch ID в ближайшие годы в Apple Watch ждать не приходится
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.