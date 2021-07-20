Найдена серьезная ошибка в iOS 14.7 — важно для тех, у кого iPhone с Touch ID

Сообщает сама Apple.

Компания Apple предупреждает пользователей айфонов с дактилоскопическими сканерами Touch ID, которые также владеют смарт-часами Apple Watch об ошибке, обнаруженной в последней прошивке iOS 14.7. Она препятствует разблокировке умных часов.

Массовая это проблема или единичная, увы, информации пока нет. Но, учитывая, что об этом сообщает сама Apple, вероятно, что многие уже с этим багом успели столкнуться.

Решение? Пока (до тех пор пока купертиновцы не выкатят апдейт, 14.7.1) предлагается разблокировать смарт-часы вручную, вводя код-пароль.

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