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Найдена серьезная ошибка в iOS 14.7 — важно для тех, у кого iPhone с Touch ID

20 Июл, 2021

Найдена серьезная ошибка в iOS 14.7 — важно для тех, у кого iPhone с Touch ID

Сообщает сама Apple.

Компания Apple предупреждает пользователей айфонов с дактилоскопическими сканерами Touch ID, которые также владеют смарт-часами Apple Watch об ошибке, обнаруженной в последней прошивке iOS 14.7. Она препятствует разблокировке умных часов.

Вышла прошивка iOS 14.7

Массовая это проблема или единичная, увы, информации пока нет. Но, учитывая, что об этом сообщает сама Apple, вероятно, что многие уже с этим багом успели столкнуться.

Решение? Пока (до тех пор пока купертиновцы не выкатят апдейт, 14.7.1) предлагается разблокировать смарт-часы вручную, вводя код-пароль.

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