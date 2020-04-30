Найдено главное скрытое нововведение iOS 13.5

Полезная функция!

В неожиданно вышедшей 29 апреля третьей бета-версии iOS 13.5, которая заменила собой прошивку iOS 13.4.5, обнаружено важное скрытое нововведение. Apple реализовала в обновлении систему «умного» определения маски на лице человека, которая отвечает за упрощение разблокировки iPhone с Face ID.

В iOS 13.5 смартфоны Apple с функцией определения лица Face ID «научились» понимать, что на пользователе надета маска. Когда iPhone распознает маску, он сразу предлагает человеку снять блокировку со смартфона путем ввода пароля.

Нововведение призвано облегчить использование iPhone с Face ID в масках в непростых эпидемиологических условиях. Пользователи смогут быстрее снимать блокировку с iPhone в случаях, когда у функции Face ID не получается распознать лицо человека в маске.

В актуальных версиях iOS пользователи могут снять блокировку с iPhone при помощи пароля только после нескольких неудачных попыток разблокировки через Face ID. Это затрудняет использование устройства в случае, если определения лица не удается.

Источник: Twitter.

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