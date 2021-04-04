Назван гаджет Apple, который первым получит iOS 14.5
Через считанные дни.
iOS 14.5 должна стать революционным обновлением. Даже в iOS 15 не ожидается столько изменений.
Пока система проходит бета-тестирование. Когда релиз? Инсайдеры говорят, что апдейт выйдет в ближайшем времени.
Согласно источникам, iOS 14.5 дебютирует в апреле. На всех совместимых устройствах.
Одно из них новое. Сообщается о скором анонсе iPad Pro 2021. По утечкам – Apple покажет планшет на следующей неделе.
iPad Pro 2021 предложит iOS 14.5 из коробки. Купил и пользуйся. Ничего устанавливать не нужно.
iPad Pro 2021 приписывают экран mini-LED, процессор A14X, улучшенные камеры и порт Thunderbolt.
Источник: mydrivers.com
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