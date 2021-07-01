Назван лучший смартфон в мире — нет, это не iPhone 12
Угадаете?
Эксперты Mobile World Congress назвали самый-самый смартфон на планете в 2021 году. Награда нашла своего героя в рамках ежегодной премии GLOMO. Первое место досталось, нет, не Айфон 12 или 12 Pro Max. И даже не Xiaomi Mi 11 Ultra. А флагману из Южной Кореи. Речь идет о Galaxy S21 Ultra 5G от южнокорейского техногиганта Samsung.
Девайс назвали потрясающим камерофоном, похвалили за изумительный экран, а также емкий аккумулятор и множество интересных фишек.
Айфон 12 Pro Max, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S20 FE 5G и Xiaomi Mi 11 Ultra также были упомянуты экспертами. Их они также посчитали выдающимися смартфонами. И спорить не будем. Каждый из обозначенных выше гаджетов и правда потрясающий.
Но мы, конечно, за топовый айфон. Мы бы отдали первое место ему. Как нам кажется, он снимает лучше, чем Galaxy S21 Ultra 5G. Да, возможно, работает не так долго, да и экран у него попроще, но зато обновляться он будет стабильно и долгие годы, да и iOS нам ближе.
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Это был конкурс мобильных фотоаппаратов?! )))