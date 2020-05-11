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Назван новый главный технологический тренд смартфонов

11 мая, 2020

Назван новый главный технологический тренд смартфонов

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Следующим большим технологическим трендом у производителей смартфонов станет вытянутый экран с соотношением сторон 23:9. По словам авторитетного инсайдера Ice Universe, ведущие бренды уже готовят смартфоны с дисплеями в новом формате.

Назван новый главный технологический тренд смартфонов

Новые вытянутые дисплеи позволят владельцам смартфонов получать как можно больше информации на одном экране. Вытянутый дисплей будет отображать больше контента, исключая необходимость слишком частого взаимодействия с устройством.

Первым производителем, который выпустит смартфон с экраном в новом формате, должна стать компания Xiaomi. Ранее китайский бренд анонсировал сбор денег на разработку экспериментального смартфона Qin 2. Главной особенностью смартфона является вытянутый экран с соотношением сторон 22,5:9.

Назван новый главный технологический тренд смартфонов

Смартфоны с аналогичными дисплеями следует ожидать и от других китайских производителей. Что касается компании Apple, то, согласно утечкам, у нее нет планов по выпуску «вытянутого» iPhone.

Источник: Twitter.

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