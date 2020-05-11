Назван новый главный технологический тренд смартфонов

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Следующим большим технологическим трендом у производителей смартфонов станет вытянутый экран с соотношением сторон 23:9. По словам авторитетного инсайдера Ice Universe, ведущие бренды уже готовят смартфоны с дисплеями в новом формате.

Новые вытянутые дисплеи позволят владельцам смартфонов получать как можно больше информации на одном экране. Вытянутый дисплей будет отображать больше контента, исключая необходимость слишком частого взаимодействия с устройством.

Первым производителем, который выпустит смартфон с экраном в новом формате, должна стать компания Xiaomi. Ранее китайский бренд анонсировал сбор денег на разработку экспериментального смартфона Qin 2. Главной особенностью смартфона является вытянутый экран с соотношением сторон 22,5:9.

Смартфоны с аналогичными дисплеями следует ожидать и от других китайских производителей. Что касается компании Apple, то, согласно утечкам, у нее нет планов по выпуску «вытянутого» iPhone.

Источник: Twitter.

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