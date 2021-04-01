Назван самый быстрый Android-смартфон из всех

Он обошел Asus ROG Phone 5.

Любите, чтобы все по максимуму? Особенно когда речь заходит о смартфонах? Тогда обратите внимание на Lenovo Legion 2 Pro.

Это игровая модель, которая еще не представлена. Презентация новинки состоится 8 апреля. Но гаджет интригует уже сейчас.

Lenovo Legion 2 Pro рискует стать самым производительным решением на рынке. На это намекает популярный тест Master Lu.

Lenovo Legion 2 Pro засветился в бенчмарке. Очевидно, что его испытали разработчики. Сколько устройство набрало очков?

Результат поражает – 962 155 баллов. Никто столько не получал. Lenovo Legion 2 Pro даже обогнал Asus ROG Phone 5, предыдущего рекордсмена Master Lu.

Тестирование раскрыло характеристики телефона. Нас ждут чип Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти (в топовой комплектации).

Также известно о зарядке мощностью 130 Вт и системе охлаждения с 2 вентиляторами.

Источник: gizmochina.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)