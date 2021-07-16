Назван самый популярный iPhone

Угадали?

Аналитики из США проанализировали цифры продаж в третьем финансовом квартале (апрель-июнь) и назвали самый популярный айфон в этом году. Точнее, сразу два. Речь идет о флагманской модели iPhone 12 Pro Max и базовом iPhone 11 2019 года выпуска. Эти два айфона и есть самые популярные на текущий момент. А какие актуальные (те, что Apple продает официально) продаются хуже всего? iPhone XR и компактный iPhone 12 mini.

Как видим, цена не смущает. Самый топовый айфон и есть самый популярный в линейке iPhone 12. Он и самый большой (6,7 дюймов), и самый автономный, а еще — с лучшей камерой (только у него оптическая стабилизация со сдвигом матрицы).

Ну а iPhone 11 относительно недорог, по-прежнему обладает сбалансированным параметрами (хорошая батарея, классная камера, простенький, но надежный IPS-дисплей). За 45 000 рублей — самое то!

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