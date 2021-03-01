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Назван самый популярный пароль в 2020 году

1 Мар, 2021

Назван самый популярный пароль в 2020 году

И это не “password” – он на 4 месте.

Любопытное исследование провел сервис DLBI. Эксперты проанализировали конфиденциальные данные, утекшие в сеть в 2020 году. А именно – пароли для входа на различные сайты.

Получился своеобразный ТОП. Лидером рейтинга, как сообщается, стала комбинация “123456”.

самый популярный пароль

Знаменитый “password” занял четвертую строчку. Также особой популярностью пользуются сочетания “12345”, “123456789” и “000000”.

Что интересно, варианты на основе “qwerty” ушли из ТОП 10. Вместо них появились “asdasd” и “asdfghjkl”.

самый популярный пароль

Из русских паролей можно отметить “йцукен”, “пароль”, “я”, “любовь” и “привет”. Кроме того, востребованы имена “наташа”, “максим”, “андрей” и “марина”.

Пандемия тоже внесла вклад. Появились коды доступа “coronavirus”, “pandemic”, “COVID19_Access”, “epidemic”, “covid19” и “корона”.

Не используйте ничего из перечисленного, если заботитесь о безопасности своих аккаунтов.

Источник: iz.ru

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