Назван самый популярный пароль в 2020 году

И это не “password” – он на 4 месте.

Любопытное исследование провел сервис DLBI. Эксперты проанализировали конфиденциальные данные, утекшие в сеть в 2020 году. А именно – пароли для входа на различные сайты.

Получился своеобразный ТОП. Лидером рейтинга, как сообщается, стала комбинация “123456”.

Знаменитый “password” занял четвертую строчку. Также особой популярностью пользуются сочетания “12345”, “123456789” и “000000”.

Что интересно, варианты на основе “qwerty” ушли из ТОП 10. Вместо них появились “asdasd” и “asdfghjkl”.

Из русских паролей можно отметить “йцукен”, “пароль”, “я”, “любовь” и “привет”. Кроме того, востребованы имена “наташа”, “максим”, “андрей” и “марина”.

Пандемия тоже внесла вклад. Появились коды доступа “coronavirus”, “pandemic”, “COVID19_Access”, “epidemic”, “covid19” и “корона”.

Не используйте ничего из перечисленного, если заботитесь о безопасности своих аккаунтов.

Источник: iz.ru

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