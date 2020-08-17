Назван самый популярный смартфон лета

Это iPhone.

Исследовательская компания Counterpoint опубликовала статистику продаж смартфонов во втором квартале 2020 года. Согласно обнародованным данным, самым часто покупаемым смартфоном последних трех месяцев стал iPhone 11.

6,1-дюймовый iPhone 11 стал самым популярным смартфоном на всех ведущих рынках. Модель оказалась самой покупаемой в США, Китае, Японии, Великобритании, Германии и других стран Западной Европы. Наибольшая популярность смартфона зафиксирована в США и Японии, где его доля составила 19% и 16% от общего числа проданных смартфонов.

Другими самыми часто покупаемыми смартфонами во втором квартале 2020 года стали: iPhone XR, iPhone SE 2-го поколения, iPhone 7, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy A10e, Samsung Galaxy A20, Huawei P30 Lite, Oppo A8, Honor 9X, Vivo Y3 и Huawei Mate 30 5G.

Как отметили эксперты, популярность iPhone 11 объясняется сниженной ценой смартфона по сравнению с iPhone XR. Напомним, что Apple уменьшила цену iPhone 11 на $50 по сравнению с iPhone XR.

Осенью Apple должна выпустить компактный 5,4-дюймовый iPhone 12, который, согласно слухам, станет дешевле на $50 по сравнению с iPhone 11.

Источник: MD.

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