Назван самый популярный смартфон начала 2020 года
Да, это айфон.
Исследовательская компания Omdia опубликовала статистику мировых продаж смартфонов за первый квартал 2020 года. Согласно обнародованным данным, самым популярным смартфоном начала года стал iPhone 11, который был продан в количестве 19,5 млн единиц.
Эксперты Omdia считают, что успех iPhone 11 связан с двумя факторами. Во-первых, на рекордные продажи смартфона традиционно влияет то, что Apple выпускает всего несколько моделей iPhone. Благодаря этому внимание потребителей фокусируется всего на нескольких смартфонах.
А во-вторых, высокие продажи iPhone 11 объясняются сниженной ценой смартфона по сравнению с iPhone XR. Apple сделала iPhone 11 на $50 дешевле, чем iPhone XR, что привело к всплеску интереса потребителей.
Находящийся в разработке компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 должен стать еще дешевле, уверяют инсайдеры и аналитики. Сообщается, что цена смартфона будет на $50 ниже по сравнению с iPhone 11. В связи с этим iPhone 12 прогнозируются рекордные продажи.
Источник: TR.
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