Назван самый популярный смартфон начала 2020 года

Да, это айфон.

Исследовательская компания Canalys опубликовала статистику мировых продаж смартфонов за первый квартал 2020 года. Согласно обнародованным данным, самым популярным смартфоном начала года безальтернативно стал iPhone 11.

В первом квартале 2020 года Apple продала более 18 миллионов iPhone 11 по всему миру. Для сравнения, расположившиеся на втором месте смартфоны Redmi Note 8 и 8T были раскуплены в количестве чуть более 8 миллионов единиц. Также в тройку вошел среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A51, получивший большую популярность в Европе и Индии.

Топ-10 самых популярных смартфонов начала 2020 года

iPhone 11 Xiaomi Redmi Note 8/8T Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A10s Xiaomi Redmi Note 8 Pro iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy A20s Samsung Galaxy A01 Xiaomi Redmi 8A iPhone 11 Pro

В десятку самых продаваемых смартфонов вошли все три новые модели iPhone, выпущенные в сентябре 2019 года. Тем не менее, даже совместные продажи более дорогих iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max не превышают продажи iPhone 11.

По словам экспертов, причина популярности iPhone 11 заключается в уменьшенной цене. iPhone 11 вышел по цене на $50 дешевле по сравнению со своим предшественником iPhone XR. Это привело к всплеску спроса на смартфон, который, как подтверждает статистика, сохранился ко второму кварталу 2020 года.

Источник: Twitter.

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