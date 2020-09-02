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Назван самый популярный смартфон первой половины 2020 года

2 Сен, 2020

Назван самый популярный смартфон первой половины 2020 года

Более того, всего в топе пять айфонов.

Аналитическое агентство Omdia назвало самые популярные смартфоны за первую половину 2020 года. Первое место занимает iPhone 11.

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Топ-10 бестселлеров выглядит следующим образом:

  1. iPhone 11 — 37,7 млн. экземпляров
  2. Samsung Galaxy A51 11,4 млн. экземпляров
  3. Xiaomi Redmi Note 8 11 млн. экземпляров
  4. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 10,2 млн. экземпляров
  5. iPhone SE (2020) 8,7 млн. экземпляров
  6. iPhone XR 8 млн. экземпляров
  7. iPhone 11 Pro Max 7,7 млн. экземпляров
  8. Xiaomi Redmi 8A 7,3 млн. экземпляров
  9. Xiaomi Redmi 8 6,8 млн. экземпляров
  10. iPhone 11 Pro 6,7 млн. экземпляров

Как видим, айфоны занимают половину горячей десятки. Еще четыре модели — от китайского техногиганта Xiaomi. И лишь один смартфон от Samsung — зато на второй позиции.

При этом iPhone 11 опережает ближайшего конкурента более чем в 3,5 раза — продано свыше 37 миллионов экземпляров.

Прошлогодний бестселлер — iPhone XR — на этот раз расположился на 6 месте. В первом полугодии текущего года его купили 8 миллионов человек. За этот же период 2019 года он разошелся тиражом 26,8 млн. девайсов.

Неплохо продается и бюджетный iPhone SE второго поколения.

Общие продажи айфонов за 6 месяцев 2020 года — 68,8 млн. устройств.

Источник: 9to5mac

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