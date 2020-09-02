Назван самый популярный смартфон первой половины 2020 года
Более того, всего в топе пять айфонов.
Аналитическое агентство Omdia назвало самые популярные смартфоны за первую половину 2020 года. Первое место занимает iPhone 11.
Топ-10 бестселлеров выглядит следующим образом:
- iPhone 11 — 37,7 млн. экземпляров
- Samsung Galaxy A51 — 11,4 млн. экземпляров
- Xiaomi Redmi Note 8 — 11 млн. экземпляров
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro — 10,2 млн. экземпляров
- iPhone SE (2020) — 8,7 млн. экземпляров
- iPhone XR — 8 млн. экземпляров
- iPhone 11 Pro Max — 7,7 млн. экземпляров
- Xiaomi Redmi 8A — 7,3 млн. экземпляров
- Xiaomi Redmi 8 — 6,8 млн. экземпляров
- iPhone 11 Pro — 6,7 млн. экземпляров
Как видим, айфоны занимают половину горячей десятки. Еще четыре модели — от китайского техногиганта Xiaomi. И лишь один смартфон от Samsung — зато на второй позиции.
При этом iPhone 11 опережает ближайшего конкурента более чем в 3,5 раза — продано свыше 37 миллионов экземпляров.
Прошлогодний бестселлер — iPhone XR — на этот раз расположился на 6 месте. В первом полугодии текущего года его купили 8 миллионов человек. За этот же период 2019 года он разошелся тиражом 26,8 млн. девайсов.
Неплохо продается и бюджетный iPhone SE второго поколения.
Общие продажи айфонов за 6 месяцев 2020 года — 68,8 млн. устройств.
Источник: 9to5mac
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