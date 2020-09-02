Назван самый популярный смартфон первой половины 2020 года

Более того, всего в топе пять айфонов.

Аналитическое агентство Omdia назвало самые популярные смартфоны за первую половину 2020 года. Первое место занимает iPhone 11.

Топ-10 бестселлеров выглядит следующим образом:

iPhone 11 — 37,7 млн. экземпляров Samsung Galaxy A51 — 11,4 млн. экземпляров Xiaomi Redmi Note 8 — 11 млн. экземпляров Xiaomi Redmi Note 8 Pro — 10,2 млн. экземпляров iPhone SE (2020) — 8,7 млн. экземпляров iPhone XR — 8 млн. экземпляров iPhone 11 Pro Max — 7,7 млн. экземпляров Xiaomi Redmi 8A — 7,3 млн. экземпляров Xiaomi Redmi 8 — 6,8 млн. экземпляров iPhone 11 Pro — 6,7 млн. экземпляров

Как видим, айфоны занимают половину горячей десятки. Еще четыре модели — от китайского техногиганта Xiaomi. И лишь один смартфон от Samsung — зато на второй позиции.

При этом iPhone 11 опережает ближайшего конкурента более чем в 3,5 раза — продано свыше 37 миллионов экземпляров.

Прошлогодний бестселлер — iPhone XR — на этот раз расположился на 6 месте. В первом полугодии текущего года его купили 8 миллионов человек. За этот же период 2019 года он разошелся тиражом 26,8 млн. девайсов.

Неплохо продается и бюджетный iPhone SE второго поколения.

Общие продажи айфонов за 6 месяцев 2020 года — 68,8 млн. устройств.

Источник: 9to5mac

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