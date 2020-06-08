Назван самый популярный смартфон в России. Он реально у многих

Сверхпопулярная модель.

Сотовый оператор МТС обнародовал статистику распространенности смартфонов в России. Согласно опубликованным данным, самым популярным смартфоном среди россиян по состоянию на конец первого квартала 2020 года является iPhone 7.

На долю iPhone 7 приходится 3% от общего числа абонентов оператора МТС. Следом идут бюджетные смартфоны Honor 10 Lite, Samsung Galaxy A50 и Honor 7S. Помимо этого, в десятку самых используемых смартфонов в России вошли недорогие смартфоны Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy J1 2016, а также бюджетные смартфоны Apple iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6s. В десятке лидеров нашлось место одному смартфону Xiaomi — Redmi Note 7 замкнул рейтинг.

Самым популярным брендом смартфонов в период с 2014 года по июнь 2020 года стал Samsung с долей 20% от общего числа пользователей. За ним идут Huawei — 14% и Apple — 11,6%.

Отметим, что сохраняющие популярность в России смартфоны Apple iPhone 6s и iPhone 7 должны будут получить возможность обновления до iOS 14, которая выйдет осенью. Что касается моделей Android-смартфонов, которые можно будет обновить до Android 11, то их список опубликован здесь.

Источник: РБК.

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