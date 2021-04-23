Назван самый продаваемый айфон и это не iPhone 12

Старая гвардия.

Интересный отчет опубликовала компания CIRP. Исследование касается рынка США в первом квартале 2021.

Стали известны самые продаваемые модели iPhone. Забавно, но ни один iPhone 12 не стал лидером.

Кому уступил актуальный флагман? Как оказалось – обычному iPhone 11, выпущенному пару лет назад. Его доля составляет 24%. Больше, чем у остальных телефонов Apple.

Сказанное не удивительно. iPhone 11 был популярен весь прошлый год – наряду с iPhone SE 2020.

Возможно, iPhone 12 потеснит предшественника позже. В его линейке наиболее востребована базовая версия. Потом идут iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro.

Явный аутсайдер – iPhone 12 mini. В США гаджет покупают плохо. Реже, чем iPhone SE и iPhone XR.

Источник: mydrivers.com

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