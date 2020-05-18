Назван список iPhone с поддержкой iOS 14

Информация от инсайдеров.

Чуть больше чем через месяц, 22 июня, Apple представит iOS 14 — новую операционную систему для iPhone. Какие модели iPhone будет поддерживать прошивка? Свежий доклад от китайского издания Trend Digital Station указал на возможный список поддерживаемых устройств.

iOS 14: список поддерживаемых устройств

Согласно данным источников китайского издания, iOS 14 выйдет для 15 актуальных моделей iPhone и iPod touch 7-го поколения. В списке поддерживаемых iOS 14 моделей значатся:

iPhone SE 2-го поколения

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7-го поколения)

Другими словами, по свежей информации, Apple выпустит iOS 14 для всех устройств с поддержкой iOS 13.

Такое вероятное решение Apple ранее неоднократно прогнозировалось экспертами. Известно, что iOS 14 будет в первую очередь сфокусирована на оптимизации, повышении стабильности и исправлении ошибок. Для этого в Apple даже изменили процесс разработки iOS 14, реализовав удобную для разработчиков систему отключения нестабильных функций.

Аналогичной направленной на оптимизацию прошивкой была iOS 12, которая вышла после провальной в техническом плане iOS 11. Напомним, что iOS 12 стала доступна для всех устройств с поддержкой iOS 11, в том числе для iPhone 5s, чья поддержка таким образом продлилась на рекордный шестой год.

Опубликованный список поддерживаемых iOS 14 моделей iPhone, тем не менее, следует воспринимать с долей скептицизма, как и прочие утечки от китайских источников. Apple официально озвучит полный список iPhone с поддержкой iOS 14 на презентации прошивки 22 июня.

Источник: TDS.

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