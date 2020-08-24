Названа цена компактного iPhone 12

Почти как ожидали.

Инсайдер Komiya назвал стоимость компактного 5,4-дюймового iPhone 12. Согласно данным его источников, Apple выпустит модель только в двух конфигурациях по цене от $700 (около 52 тысяч рублей).

Инсайдер заявил, что iPhone 12 выйдет со 128 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации. Цена смартфона составит $700. Вторая доступная конфигурация iPhone 12 будет оснащена 256 ГБ памяти — модель будет продаваться за $800.

6,1-дюймовый iPhone 12 Max, который станет улучшенной версией iPhone 12, аналогичным образом выйдет со 128 и 256 ГБ памяти, отметил инсайдер. При этом, флагманские модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут представлены к трех конфигурациях: со 128, 256 и 512 ГБ памяти.

Ранее стало известно, что Apple пришлось сэкономить на аккумуляторе смартфонов из линейки iPhone 12, чтобы оснастить их поддержкой 5G без резкого повышения цены.

Источник: Twitter.

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