Названа цена Samsung Galaxy A31 — главного конкурента iPhone SE (2020)
Мощно!
Samsung готовится к выпуску нового среднебюджетного смартфона Galaxy A31, который должен будет стать главным конкурентом iPhone SE 2-го поколения. Согласно данным корейского ритейлера Coupang, цена новинки составит 300 долларов (около 22 тысяч рублей).
Samsung Galaxy A31 будет оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем Infinity-U с минимальными рамками с разрешением 1080p и соотношением сторон 20:9. Аппарат получит аккумулятор емкостью 5000 мАч и встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев, указывается на сайте ритейлера.
Смартфон будет располагать системой из четырех основных камер: 48-мегапиксельной широкоугольной, 8-мегапиксельной ультраширокоугольной и двумя 5-мегапиксельными камерами для портретной и макросъемки. Разрешение фронтальной камеры смартфона составит 20 Мп.
Samsung Galaxy A13 получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Какой процессор будет в смартфоне на текущий момент неизвестно. Модель должна поступить в продажу в Южной Корее 6 мая.
Источник: PA.
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