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Названа цена Samsung Galaxy S21 — от $699

5 Дек, 2021

Названа цена Samsung Galaxy S21 — от $699

Хотелось бы дешевле.

Ресурс Wccftech назвал стоимость смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Пока что речь идет о ценнике в США. Но на основании этих данных можно сделать выводы о цене в России.

Итак, базовый Galaxy S21 FE обойдется в $699. Это на $100 меньше, чем просят за обычный Samsung Galaxy S21. Сколько стоит такой у нас? От 59 000 рублей. Значит, за Galaxy S21 FE попросят не более 53 000.

Каким будет Galaxy S21 FE?

  • Чип: Snapdragon 888
  • Дисплей: 6,5 дюймов AMOLED, Full HD и 120 Гц
  • ОЗУ: 6 ГБ
  • Накопитель: 128 или 256 ГБ
  • Аккумулятор: 4500 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 15 или  25 Вт
  • Тыльная камера: 12+12+8 Мп
  • Селфи-камера: 32 Мп

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