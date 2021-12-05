Названа цена Samsung Galaxy S21 — от $699
Хотелось бы дешевле.
Ресурс Wccftech назвал стоимость смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Пока что речь идет о ценнике в США. Но на основании этих данных можно сделать выводы о цене в России.
Итак, базовый Galaxy S21 FE обойдется в $699. Это на $100 меньше, чем просят за обычный Samsung Galaxy S21. Сколько стоит такой у нас? От 59 000 рублей. Значит, за Galaxy S21 FE попросят не более 53 000.
Каким будет Galaxy S21 FE?
- Чип: Snapdragon 888
- Дисплей: 6,5 дюймов AMOLED, Full HD и 120 Гц
- ОЗУ: 6 ГБ
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 4500 мА*ч
- Скоростная зарядка: 15 или 25 Вт
- Тыльная камера: 12+12+8 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
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