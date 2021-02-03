Названа дата анонса складного Huawei Mate X2

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Больше никаких слухов и предположений. Huawei официально объявила дату дебюта смартфона Mate X2. Интригующую новинку представят 22 февраля.

Mate X2 станет преемником Mate X и Mate Xs (выпущенных в 2019 и 2020 соответственно). Судя по тизеру, устройство складывается экраном внутрь.

Достоверных сведений о характеристиках нет. Если верить утечкам, гаджет получит 8,01-дюймовый дисплей с разрешением 2480 на 2220 пикселей.

Также упоминается панель на лицевой стороне: 6,45 дюйма, 2270 на 1160 точек. В роли ОС выступает Android 10.

За производительность отвечает чип Kirin 9000, выполненный по технологии 5 нм. Адекватное время автономной работы гарантирует аккумулятор на 4400 мАч. Быстрая зарядка тоже поддерживается. Она довольно мощная – 66 Вт.

Для селфи служит фронтальный объектив на 16 МП. Основная камера четверная: 50 МП + 16 МП + 12 МП + 8 МП. Заявлен 10-кратный гибридный зум.

Насколько точны спецификации? Узнаем 22 февраля.

Источник: gizmochina.com

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