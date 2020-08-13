Названа дата презентации iPhone 12
Когда ждать новые смартфоны Apple?
Apple презентует смартфоны из линейки iPhone 12 позже обычного. Согласно информации инсайдера Джона Проссера, компания представит новые модели iPhone на онлайн-презентации 12 октября. Старт продаж более дешевых 5,4-дюймового iPhone 12 и 6,1-дюймового iPhone 12 Max запланирован на 19 октября.
Более дорогие 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max поступят в продажу только в ноябре. По словам Проссера, точная дата открытия предзаказов и начала продаж iPhone 12 с приставкой Pro на текущий момент неизвестна.
Также инсайдер рассказал о том, когда Apple представит другие новые продукты этой осенью. 7 сентября Apple выпустит новые модели Apple Watch и iPad. Запуск устройств состоится без презентации — они сразу появятся в интернет-магазине Apple.
Ранее стало известно, что Apple планирует выпустить более дешевую версию компактного 5,4-дюймового iPhone 12 без поддержки 5G. Смартфон должен будет выйти в первой половине 2021 года.
Источник: Twitter.
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Чтоб один из основных продуктов как часы без презентации , не верю . Значит они будут как 5 без особых нововведений .