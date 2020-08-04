Названа дата презентации первого смартфона со 120-ваттной зарядкой

Уже скоро.

Компания IQOO официально подтвердила свои планы по запуску первого смартфона с поддержкой 120-ваттной зарядки и анонсировала презентацию устройства. Согласно анонсу, компания представит смартфоны из линейки IQOO 5 на специальном мероприятии 17 августа.

Первым смартфоном с поддержкой 120-ваттной зарядки станет самая дорогая модель из линейки — IQOO 5 Pro. Известно, что смартфон получит изогнутый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 865 и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Быстрая 120-ваттная зарядка позволит полностью заряжать аккумулятор IQOO 5 Pro всего за 15 минут. За 5 минут зарядки батарея будет пополнять заряд на 50%.

Ранее стало известно, что свои первые смартфоны со 120-ваттными зарядками готовят другие китайские производители. Однако выход этих устройств состоится позже, чем IQOO 5 Pro. Кроме этого, по последним данным, смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus, которому пророчили появление 120-ваттной зарядки, будет оснащен поддержкой быстрой зарядки с мощностью 100 Вт.

Источник: ITH.

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