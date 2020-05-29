Названа дата презентации PlayStation 5

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Компания Sony анонсировала проведение презентации игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Презентация состоится 4 июня в 23:00 по московскому времени. В рамках мероприятия Sony должна будет показать саму консоль, эксклюзивные игры для нее и, вероятно, объявить цену новинки.

На презентации Sony впервые покажет консоль PlayStation 5. Ранее компания неоднократно подогревала интерес к презентации. Sony отдельно показала контроллер для PlayStation 5 и провела техническую презентацию, на которой раскрыла характеристики консоли. В частности, Sony похвасталась, что в PlayStation 5 будет установлен SSD-накопитель с рекордной скоростью обмена до 5,5 Гбит/с.

Старт продаж PlayStation 5 состоится в конце года, о чем Sony заявила ранее. Компания планирует начать продажи консоли перед зимним праздничным периодом. Это случится в ноябре-декабре 2020 года.

Ранее представители Sony подтвердили, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, планы компании по запуску PlayStation 5 не изменились.

Источник: Sony.

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