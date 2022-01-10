Названа дата презентации Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra — 8 февраля

А продажи начнутся 24 февраля.

Портал Android Authority, сославшись на издание Digital Daily из Южной Кореи, называет сроки анонса серии Galaxy S22 от Samsung. Это случится 8 февраля. Предварительные заказы стартуют 9 февраля. А купить в свободной продаже девайсы предложат 24 февраля.

Конечно же, речь о Южной Корее. Но Samsung обычно не задерживает старт реализации своей продукции в других странах. Так что ждем новенькие S22, S22+ и S22 Ultra в России также в феврале.

Мы знаем, что Гэлэкси S22 и S22+ похожи. А вот флагман совсем иной. У него дизайн в духе линейки Galaxy Note. Это лопатофон с острыми гранями, стилусом и невероятной камерой.

Читаем обо всей троице у нас:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)