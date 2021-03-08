Названа дата весенней презентации Apple

Через пару недель.

Apple продолжает хранить интригу относительно весеннего мероприятия. Если верить утечкам, оно состоится в марте. Но когда точно, никто не знает.

Называются разные даты. Свою версию предлагает китайский инсайдер “Kang”. Согласно его источникам, Apple устроит презентацию 23 марта.

“Kang” уточняет, что это произойдет параллельно анонсу OnePlus 9. Данный смартфон из Поднебесной тоже покажут 23 числа.

Чем Apple порадует пользователей? Ходят слухи, что Apple продемонстрирует AirTags, обновленные iPad и AirPods.

Пандемия коронавируса еще в разгаре. Поэтому мероприятие пройдет в цифровом формате. Apple организует трансляцию на своем сайте (и официальном канале в YouTube).

Источник: macrumors.com

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