Названа дата выхода первого смартфона с «невидимой» фронтальной камерой

Ждать осталось недолго.

Компания ZTE объявила о выпуске первого смартфона с «невидимой» фронтальной камерой, которая будет встроена под дисплей. Смартфон ZTE Axon 20 5G будет презентован на специальном мероприятии 1 сентября.

Анонсируя презентацию, компания ZTE опубликовала официальное изображение нового смартфона. Согласно ему, фронтальная камера не будет видна на лицевой поверхности корпуса.

Известно, что фронтальная камера будет полностью незаметна в выключенном состоянии. При этом, область над камерой будет затемняться при выполнении съемки. Это необходимо для того, чтобы спрятанный объектив камеры захватывал больше света. О качестве съемки на «невидимую» фронтальную камеру пока информации нет.

Другие характеристики ZTE Axon 20 5G уже известны. Смартфон получит 6,92-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 765G, систему из четырех камер и емкий аккумулятор. Цена устройства неизвестна.

Источник: GC.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)