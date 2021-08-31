Названа дата выхода Windows 11 — 5 октября
Наконец-то!
Наконец-то стала известна официальная дата выхода полной версии операционной системы Windows 11. Случится это уже 5 октября.
В этот день Microsoft начнет обновлять ПК и ноутбуки с Windows 10. Те, которые соответствуют системным требованиями новой ОС. После начнется тестирование Windows 11 на более слабых устройствах. Так что мы вправе ждать ее появления и на других устройствах.
Скорее всего, в будущем Windows 11 заработает на всех девайсах, на которые можно установить Windows 10.
Саму же Windows 10 обещают поддерживать до осени 2025 года.
Читаем:
- Windows 11 можно запустить прямо на iPhone — как так!?
- Как скачать и установить Windows 11 — 10 простых шагов к первой бете
- Топ-10 главных фишек Windows 11
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.