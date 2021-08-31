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Названа дата выхода Windows 11 — 5 октября

31 Авг, 2021

Названа дата выхода Windows 11 — 5 октября

Наконец-то!

Наконец-то стала известна официальная дата выхода полной версии операционной системы Windows 11. Случится это уже 5 октября.

В этот день Microsoft начнет обновлять ПК и ноутбуки с Windows 10. Те, которые соответствуют системным требованиями новой ОС. После начнется тестирование Windows 11 на более слабых устройствах. Так что мы вправе ждать ее появления и на других устройствах.

 
Скорее всего, в будущем Windows 11 заработает на всех девайсах, на которые можно установить Windows 10.

Саму же Windows 10 обещают поддерживать до осени 2025 года. 

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