Названа емкость аккумляторов iPhone 13, iPhine 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Чудес не ждите.

Авторитетный инсайдер под ником l0vetodream, сославшись на сетевых аналитиков из китайской социальной сети Weibo, называет емкость аккумулятором смартфонов серии iPhone 13. Увы, гигантских батарей не будет. Но мА*ч во всех случаях повысится.

Сразу к делу:

Ба зовый iPhone 13 — 3095 мА*ч (аккумулятор номер A2656).

— (аккумулятор номер A2656). Компактный iPhone 13 mini — 2406 мА*ч (аккумулятор номер A2660).

— (аккумулятор номер A2660). Премиальный iPhone 13 Pro — 3095 мА*ч (аккумулятор номер A2656).

— (аккумулятор номер A2656). Флагманский iPhone 13 Pro Ma x — 4352 мА*ч (аккумулятор номер A2653).

Сравним с серией iPhone 12:

Базовый iPhone 12 — 2815 мА*ч.

— 2815 мА*ч. Компактный iPhone 12 mini — 2227 мА*ч.

— 2227 мА*ч. Премиальный iPhone 12 Pro — 2815 мА*ч.

— 2815 мА*ч. Флагманский iPhone 12 Pro Max — 3687 мА*ч.

Учитывая, что айфоны 13 оснастят энергоэффективным чипом Apple A15 Bionic, вполне можно рассчитывать на заметно улучшенную автономность. Хотя при наличии дисплеев с частотой обновления 120 Гц, возможно, все будет не так радужно…

Из-за увеличения аккумуляторов новые айфоны однозначно станут несколько толще. Но незначительно — вряд ли они «потолстеют» больше, чем на 1-2 мм.

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