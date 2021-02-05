Названа европейская цена на глобальную версию Xiaomi Mi 11 5G

Дороже, чем в Китае.

Xiaomi Mi 11 5G уже давно продается в Поднебесной. Когда флагман отправится покорять остальной мир? Глобальный запуск намечен на 8 февраля.

Инсайдеры раскрыли цену смартфона в Европе. К сожалению, стоимость новинки никого не обрадует. За устройство просят больше, чем в КНР.

Европейские поклонники Xiaomi получат Mi 11 5G в двух вариантах. Первый имеет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. За него придется отдать 799 евро (примерно $955).

Вторая конфигурация предлагает 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ. На прилавки она поступит за 899 евро (около $1075).

Китайцам аналогичные комплектации доступны за $617 и $664 соответственно. Очевидно, что дешевле. Кроме того, они могут купить модель с 12 ГБ ОЗУ и флеш-модулем объемом 256 ГБ. Будет ли такая возможность у жителей других стран? Неизвестно.

Источник: gizmochina.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)