Названа главная фишка iPhone SE 3 (2021)

Камера порадует.

Apple может оснастить iPhone SE 3-го поколения системой из двух камер, которая обеспечит смартфон поддержкой ночного режима съемки. Об этом сообщило издание MacWorld со ссылкой на собственные источники.

Источники подразумевают под iPhone SE 3-го поколения ранее анонсированный авторитетным аналитиком Мин-Чи Куо смартфон Apple, который будет выпущен весной 2021 года. Речь идет о 5,5- или 6,1-дюймовом смартфоне с обновленным дизайном без кнопки «Домой». По словам Куо, у этой модели не окажется функции сканирования лица Face ID. Вместо этого Apple встроит сканер отпечатков пальцев Touch ID на боковую грань корпуса.

Согласно новой информации, новый iPhone SE получит широкоугольную камеру и телефотокамеру. Разрешение обеих камер должно будет составить 12 Мп.

Благодаря оснащению смартфона двойной камерой, он обзаведется поддержкой фирменного ночного режима съемки Apple. Напомним, что в вышедшем в апреле iPhone SE 2-го поколения нет поддержки ночной съемки. При этом, смартфон, как и iPhone 11, поддерживает улучшенную портретную съемку.

Источник: MW.

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