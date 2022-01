Названа мощность быстрой зарядки смартфонов Samsung Galaxy S22

Не слишком быстро.

Samsung Galaxy S22 представят совсем скоро, уже на последующей неделе, 8 февраля. Какими они будут мы уже знаем. Но мощность скоростной зарядки S22, S22+ и S22 Ultra до сих пор производитель не раскрывал. Теперь же эта информация всплыла в сертификационной документации DEMKO.

Увы, на слишком быструю зарядку рассчитывать не стоит.

Fast charging speeds of #GalaxyS22Series , confirmed by UL (Demko) certification body.

Да, базовый Samsung Galaxy S22 «похвастается» лишь 25-ваттной зарядкой. А Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra получат 45-ваттные скоростные зарядки. Неплохо? Ну, как сказать, для 2022 года слабовато.

Вот, кстати, и фирменный 45-ваттный зарядник.

Here's that 45W PD Charger for your new S22 Ultra (EP-T4510)

the pic I posted a while back for this was obviously the wrong one. pic.twitter.com/jZw8Gu4Giq

— Roland Quandt (@rquandt) January 5, 2022