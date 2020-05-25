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Названа первая особенность новых AirPods

25 Май, 2020

Названа первая особенность новых AirPods

Больше, чем наушники.

Apple оснастит будущие модели беспроводных наушников AirPods датчиками освещенности. Согласно данным источников издания DigiTimes, датчики будут использоваться для обеспечения работы новых биометрических функций наушников.

Названа первая особенность новых AirPods

Какие конкретно функции появятся в AirPods благодаря датчикам освещенности не уточняется. По прогнозам зарубежных СМИ, в первую очередь, новые датчики позволят отслеживать движения головы пользователя.

Кроме этого, вероятное появление датчиков освещенности в AirPods связывают с намерением Apple использовать наушники в качестве оксиметра. Используя датчики, AirPods смогут замерять уровень кислорода в крови человека, определяя количество света, который проходит через кровеносные сосуды.

В DigiTimes отметили, что появление датчиков освещенности в AirPods состоится в течение следующих двух лет.

Источник: DigiTimes.

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