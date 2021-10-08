Названа причина бликов на ночных фото на iPhone 13, 12, 11 — все дело в сапфировом стекле
Объясним.
После того, как в продажу поступили смартфоны серии iPhone 11, пользователи начали массово жаловаться на то, что при ночной съемке на фотографиях проявляются непонятные блики и отражения. Артефакты сильно раздражают и портят кадры.
В поколении iPhone 12 проблема осталась. К сожалению, все то же самое можно сказать и о смартфонах линейки iPhone 13.
В чем же проблема? Один из китайских владельцев айфона предположил, что все дело в сапфировом защитном стекле камеры. Его, напомним, купертиновцы используют с поколения iPhone 7.
Пользователь снял стекло с камеры своего Айфон 11. Блики не пропали. Но стали куда менее заметными. Так что частично проблема действительно в сапфире. Но есть что-то еще. Вероятно, программный сбой.
Ждем исправления. Вот уже пару лет…
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