Названа причина громоздкости PlayStation 5
В Sony объяснили.
PlayStation 5 стала самой крупной игровой консолью из когда-либо выпущенных компаниями Sony и Microsoft. Этот факт удивил многих пользователей интернета, во многом из-за того, что сама Sony не объяснила причину, по которой PlayStation 5 получилась такой громоздкой. Сегодня вице-президент команды Sony UX Design Мэтт МакЛаурин прояснил ситуацию.
По его словам, лежащая в основе PlayStation 5 система на 7-нм техпроцессе обеспечивает экстремальную производительность. В результате этого платформа выделяет очень много тепла, которое необходимо эффективно рассеивать. Именно для этого внутри консоли имеется достаточно свободного места и крупногабаритная система охлаждения.
Примечательно, что поклонников Sony не смутили габариты новой консоли. Видео с демонстрацией PlayStation 5 на официальном YouTube-канале Sony набрало рекордное количество просмотров и положительных отзывов.
Источник: PSU.
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