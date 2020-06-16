Названа причина громоздкости PlayStation 5

В Sony объяснили.

PlayStation 5 стала самой крупной игровой консолью из когда-либо выпущенных компаниями Sony и Microsoft. Этот факт удивил многих пользователей интернета, во многом из-за того, что сама Sony не объяснила причину, по которой PlayStation 5 получилась такой громоздкой. Сегодня вице-президент команды Sony UX Design Мэтт МакЛаурин прояснил ситуацию.

По его словам, лежащая в основе PlayStation 5 система на 7-нм техпроцессе обеспечивает экстремальную производительность. В результате этого платформа выделяет очень много тепла, которое необходимо эффективно рассеивать. Именно для этого внутри консоли имеется достаточно свободного места и крупногабаритная система охлаждения.

Примечательно, что поклонников Sony не смутили габариты новой консоли. Видео с демонстрацией PlayStation 5 на официальном YouTube-канале Sony набрало рекордное количество просмотров и положительных отзывов.

Источник: PSU.

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