Названа причина, по которой замена дисплея iPhone 13 в неавторизованном сервисе отключает Face ID
Все просто.
Как известно, замена дисплея Айфон 13 в неавторизованном сервисе грозит отключением лицевого сканера Face ID. И теперь стало понятно, в чем причина. Скорее всего, дело вовсе не в привязке Face ID к экрану. Банально — это баг iOS 15. По крайней мере, так думаю эксперты компании iCorrect, специализирующейся на ремонте техники.
В iPhone в дисплеи встроен особый чип, связанный различными элементами устройства.
Так, в iPhone X он отвечал за включение функции True Tone. И замена экрана в сторонней мастерской приводила к ее отключению. Что, впрочем, быстро научились обходить. А в поколении iPhone 11 при замене панели постоянно появлялось сообщение о неоригинальном дисплее. Сделано это за счет добавления интегральной специальной микросхемы памяти в упомянутый выше чип.
В поколении iPhone 13, все стало еще сложнее. Добавилась проверка активации Face ID. Однако эксперты уверены, что Apple этого не планировала. Причиной же является ошибка в iOS 15. И через несколько апдейтов ОС все вернется на свои места, проверку отключат.
Зачем же в Айфон 13 вообще такая система? Эксперты iCorrect утверждают, что это задел на будущее. Система понадобится, когда в айфоны с Face ID добавят Touch ID.
Так, а как обойти защиту уже сейчас? Требуется перепаять тот самый чип на новый экранный модуль при замене.
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