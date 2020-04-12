Названа самая бесполезная (и опасная) функция новейших смартфонов

На iPhone пока такой нет.

Эксперты ресурса Wccftech назвали самую бесполезную функцию во флагманских смартфонах образца 2020 года. По их словам, таковой является функция съемки 8K-видео, которая появилась во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra, а также, по слухам, дебютирует в следующих флагманах Huawei, Xiaomi и других китайских производителей.

Производители смартфонов наделяют свои новые устройства поддержкой съемкой 8K-видео под давлением маркетологов, считают специалисты. В первую очередь, видео с таким высоким разрешением приводит к большой нагрузке на смартфоны.

Мобильные устройства сильно нагреваются, в том числе флагманы Samsung. Из-за этого производители вынуждены ограничивать время съемки 8K-видео. Так, пользователи Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra могут снимать только пять минут 8K-видео. Но даже этого времени хватает для того, чтобы смартфоны сильно нагревались.

Кроме этого, на сегодняшний день телевизоры с разрешением 8K относительно распространены только в Японии. Во всех других странах доля 8K-телевизоров ниже 1%, что связано с их высокой стоимостью и отсутствием большого количества контента с разрешением 8K.

Источник: Wccftech.

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