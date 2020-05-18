Названа самая бесящая функция iOS 13

И правда бесит.

Пользователи iPhone назвали самую раздражающую функцию iOS 13. Согласно отзывам на официальном форуме Apple, таковой является система «умных» предложений от iOS, которые появляются на странице «Поделиться».

Владельцы iPhone оказались недовольны опцией подсказок на странице «Поделиться». При открытии меню отправки любого контента iPhone предлагает часто используемые контакты для быстрой отправки. Отключить подобные подсказки нельзя.

Пользователи признались, что иногда случайно отправляли сообщения, фото и другой контент контактам, находящимся в списке предложенных. При этом, некоторые пользователи отметили, что iPhone нередко предлагает им контакты, с которыми они в принципе общаются довольно редко.

Недовольных системой предложений iOS 13 насчиталось более 1500 человек. Отключить такие предложения на iPhone не представляется возможным. Единственный способ избавиться от предложений — полностью удалить переписку с контактом.

Источник: Apple.

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