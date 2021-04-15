Названа самая популярная диагональ экрана смартфона. Какая у вас?
ТОП за первый квартал 2021 года.
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Разумеется – Antutu собирает статистику. Зачем? Чтобы превращать ее в интересные рейтинги. Предлагаем ознакомиться с одним из них.
Новый ТОП посвящен размеру экранов Android-смартфонов. А точнее – самым популярным диагоналям.
Опубликован отчет за первый квартал 2021 года. Первое место заняли 6,6-дюймовые панели. Они установлены на 24,2% телефонов.
Второй по распространенности размер – 6,7 дюйма. На его счету 21,4% аудитории.
Замыкает тройку 6,4-дюймовый формат. Такие экраны есть на 14,5% гаджетов.
6,8-дюймовые и 6,5-дюймовые варианты находятся на 4 и 5 строчке соответственно.
Напишите, а какой дисплей у вас?
Источник: antutu.com
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6.1 (iPhone 11)
Вас такая диагональ устраивает? Или хотелось бы больше (или меньше)?
Следущий смартфон точно буду покупать с большей диагональю. К размеру привыкаешь и этот айфон сейчас уже мне кажется довольно компактным. Хотя когда переходил на него с 5s, «одиннадцатый» казался просто огромным аппаратом.
Странно, что в графике нет этой диагонали, учитывая что 11 и XR чуть ли не самые популярные смартфоны в мире. Он справедлив только для Андроид-девайсов?
Да, Android. Спасибо за поправку, добавил в новость. Про Apple тоже сделаем чуть позже.