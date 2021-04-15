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Названа самая популярная диагональ экрана смартфона. Какая у вас?

15 Апр, 2021

Названа самая популярная диагональ экрана смартфона. Какая у вас?

ТОП за первый квартал 2021 года.

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Новый ТОП посвящен размеру экранов Android-смартфонов. А точнее – самым популярным диагоналям.

Опубликован отчет за первый квартал 2021 года. Первое место заняли 6,6-дюймовые панели. Они установлены на 24,2% телефонов.

Названа самая популярная диагональ экрана смартфонов. Какая у вас?

Второй по распространенности размер – 6,7 дюйма. На его счету 21,4% аудитории.

Замыкает тройку 6,4-дюймовый формат. Такие экраны есть на 14,5% гаджетов.

6,8-дюймовые и 6,5-дюймовые варианты находятся на 4 и 5 строчке соответственно.

Напишите, а какой дисплей у вас?

Источник: antutu.com

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4 комментария

  1. Beleynir:
    15.04.2021 в 14:17

    6.1 (iPhone 11)

    • Евгений Порозов:
      15.04.2021 в 14:23

      Вас такая диагональ устраивает? Или хотелось бы больше (или меньше)?

      • Beleynir:
        15.04.2021 в 14:32

        Следущий смартфон точно буду покупать с большей диагональю. К размеру привыкаешь и этот айфон сейчас уже мне кажется довольно компактным. Хотя когда переходил на него с 5s, «одиннадцатый» казался просто огромным аппаратом.
        Странно, что в графике нет этой диагонали, учитывая что 11 и XR чуть ли не самые популярные смартфоны в мире. Он справедлив только для Андроид-девайсов?

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