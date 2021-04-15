Названа самая популярная диагональ экрана смартфона. Какая у вас?

ТОП за первый квартал 2021 года.

В бенчмарке Antutu тестируются миллионы устройств. Сервис лучше нас знает, что мы используем.

Разумеется – Antutu собирает статистику. Зачем? Чтобы превращать ее в интересные рейтинги. Предлагаем ознакомиться с одним из них.

Новый ТОП посвящен размеру экранов Android-смартфонов. А точнее – самым популярным диагоналям.

Опубликован отчет за первый квартал 2021 года. Первое место заняли 6,6-дюймовые панели. Они установлены на 24,2% телефонов.

Второй по распространенности размер – 6,7 дюйма. На его счету 21,4% аудитории.

Замыкает тройку 6,4-дюймовый формат. Такие экраны есть на 14,5% гаджетов.

6,8-дюймовые и 6,5-дюймовые варианты находятся на 4 и 5 строчке соответственно.

Напишите, а какой дисплей у вас?

Источник: antutu.com

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