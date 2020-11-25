Названа себестоимость iPhone 12 — всего 373 доллара

А продают за 800.

Инсайдеры выяснили, сколько стоят различные компоненты iPhone 12 и назвали себестоимость устройства. Производство одного нового айфона обходится в 373 доллара.

А продают гаджет в США за 800 баксов.

Самая дорогая деталь, что ожидаемо, это 6,1-дюймовый OLED-дисплей. Его оценивают в $70. Могучий 5-нм чип A14 стоит всего $40. За накопитель Apple платит южнокорейскому гиганту Samsung $19,2. А за ОЗУ от SK Hynix — $12,8. Наконец, стоимость главного сенсора камеры производства Sony равна $8.

Конечно же, производство смартфона это еще далеко не все. Гигантские деньги идут на маркетинг. Также не забываем о логистике и налогах.

В РФ базовый Айфон 12 с накопителем на 64 ГБ стоит 79 990 рублей.

Источник: ITHome

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