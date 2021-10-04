Названа себестоимость iPhone 13 Pro — выше iPhone 12 Pro

Интересно.

Эксперты Tech Insights выяснили себестоимость Айфон 13 Про. Она оказалась выше себестоимости Айфон 12 Про годом ранее. На Айфон 13 Про Apple тратит 570 долларов. В прошлом году создание одного Айфон 12 Про обходилось в 548,50 доллара.

Также эксперты сравнили себестоимость iPhone 13 Pro с Samsung Galaxy S21+. Себестоимость последнего — всего 508 долларов.

С чем связано подорожание? В Tech Insights предполагают, что все дело в дефиците микрочипов. Чем их меньше, тем они, соответственно, дороже. Также выросла в цене флеш-память NAND. Ну и увеличенные датчики изображения наверняка существенно дороже.

Себестоимость в 570 долларов достигнута при том, что купертиновцы экономят. Например, используют ОЗУ типа LPDDR4X вместо LPDDR5 (как у флагманов на Android).

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