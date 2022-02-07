Названа стоимость Samsung Galaxy S22 для южнокорейского рынка

Слив за пару дней до премьеры.

До премьеры смартфонов серии Galaxy S22 осталось несколько дней. И уже сейчас портал Wccftech, сославшись на ресурс ETNews, называет стоимость устройств для родного рынка Южной Кореи.

Кроме того, сообщается, что предзаказы начнут принимать 21 февраля. А в ритейле девайсы появятся 25 февраля.

Какие цены?

Samsung Galaxy S22: от 999 900 вон ($833)

($833) Samsung Galaxy S22+: от 1 199 000 вон ($999)

($999) Samsung Galaxy S22 Ultra: от 1452 000 вон ($1210) до 1 599 400 вон ($1333)

В Южной Кореи, очевидно, будет продаваться и топовая версия S22 Ultra с 1 ТБ флеш-памяти.

Наконец, сообщается, что для родного рынка производитель подготовил около 800 000 смартфонов.

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