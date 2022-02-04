Названа стоимость смартфонов линейки Redmi K50

И чипы.

Инсайдер, который известен под ником Shadow Leak, раскрывает цены на смартфоны серии Redmi K50. Он также рассказал, какие процессоры лягут в их основу.

Итак, поехали!

• Redmi K50: Snapdragon 870, 67W Fast Charging

Price- ¥1999 • Redmi K50 Pro: Dimensity 8000, 66W Fast Charging

Price- ¥2699 • Redmi K50 Pro+ : Dimensity 9000, 120W Fast Charging

Price- ¥3299 • Redmi K50 Gaming Edition: Snapdragon 8 Gen1, 120W Fast Charging

Price- ¥3499 — Sam (@Shadow_Leak) February 4, 2022

Цены на Redmi K50

Redmi K50: Snapdragon 870, быстрая зарядка на 67 Вт — $315

Redmi K50 Pro: Dimensity 8000, быстрая зарядка на 66 Вт — $425

Redmi K50 Pro+: Dimensity 9000, быстрая зарядка на 120 Вт — $520

Redmi K50 Gaming Edition: Snapdragon 8 Gen1, быстрая зарядка на 120 Вт — $550

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