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Названа стоимость смартфонов линейки Redmi K50

4 Фев, 2022

Названа стоимость смартфонов линейки Redmi K50

И чипы.

Инсайдер, который известен под ником Shadow Leak, раскрывает цены на смартфоны серии Redmi K50. Он также рассказал, какие процессоры лягут в их основу.

Итак, поехали!

Цены на Redmi K50

  • Redmi K50: Snapdragon 870, быстрая зарядка на 67 Вт — $315
  • Redmi K50 Pro: Dimensity 8000, быстрая зарядка на 66 Вт — $425
  • Redmi K50 Pro+: Dimensity 9000, быстрая зарядка на 120 Вт — $520
  • Redmi K50 Gaming Edition: Snapdragon 8 Gen1, быстрая зарядка на 120 Вт — $550

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